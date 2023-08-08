Al-Arabiya: спецподразделения армии Нигера направляются к президентскому дворцу

Элитные подразделения армии Нигера выдвинулись в направление к президентскому дворцу в столице Ниамее. Об этом во вторник вечером, 8 августа, сообщил телеканал Al-Arabiya .

Каких-либо других подробностей и уточнений о численности бойцов армии источник не приводит.

26 июля бойцы Национальной гвардии заблокировали в президентском дворце лидера Нигера Мохамеда Базума и устроили в стране военный мятеж. К его причинам СМИ относят намерение президента отправить в отставку командующего нацгвардией Омара Тчиани.

Мятежники выступили в эфире национального телевидения, где сообщили о закрытии воздушного пространства Нигера, введении комендантского часа. Бойцы нацгвардии также предостерегли от военной интервенции в Нигер.

На свержение президента в Нигере и военный переворот отреагировала мировая общественность, в том числе страны ЕС и США. Франция и Италия начали эвакуировать своих граждан из государства.

На действия мятежников также отреагировало Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Представители этих государств отвели мятежникам срок, в который они должны были навести порядок в Нигере и восстановить в должности Базума. Условия ЭКОВАС не были выполнены. В минувшее воскресенье срок истек.