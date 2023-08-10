В статье сообщается, что взаимоотношения между Киевом и его союзниками натягиваются все сильнее на фоне провала контрнаступления. Более того, Зеленский разочарован саммитом в Вильнюсе, он злится нежеланием НАТО вступать в прямое столкновение с РФ. Автор статьи напомнил, что Зеленский открыто заявил о своем негодовании, обвинив альянс в том, что его поступки являются беспрецедентными и абсурдными.

Автор отметил, что Запад, в свою очередь, сделал все возможное для Киева. Соединенные Штаты и вся Европа живут в кризисах, борются с инфляцией и безработицей, в то время, как граждане открыто выступают против поддержки украинцев.

В издании также вспомнили, как западные СМИ заявили об изменениях во взаимоотношениях коллективного Запада и Украины. Опрос телеканала CNN тогда показал, что большинство американцев выступает против дальнейшей помощи Украине.