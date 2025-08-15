Как сообщили в телеграм-канале «БОЕВОЕ БРАТСТВО РУССКОГО МИРА "ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!"», генерал-лейтенант Апти Алаудинов провел встречу с членами «Русской общины».

Встреча состоялась в Белгородской области, в непосредственной близости от линии соприкосновения с украинскими войсками. По информации канала, расстояние до вражеских позиций составляло менее трех километров.

Беседа Алаудинова с представителями общественности продолжалась около трех часов. В ходе встречи были затронуты различные вопросы, включая проблематику межнациональных отношений в свете проведения специальной военной операции.

