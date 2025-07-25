Алаудинов выложил видео разговора с Дивничем: боец ММА признал правду о дебошире

Российский боец ММА Максим Дивнич, связанный с «Русской общиной», в разговоре подтвердил слова генерал-лейтенанта Апти Алаудинова о том, что скандальный дебошир из ЛНР не имеет отношения к спецназу «Ахмат». Командир чеченского подразделения Алаудинов обнародовал их общение в своем телеграм-канале.

На видеозаписи Алаудинов подчеркивает, что чеченские бойцы сыграли ключевую роль в освобождении значительной части населенных пунктов в ЛНР. Он, как Герой России, получивший награду за операции, в том числе в ЛНР, рекомендовал Дивничу пересмотреть свое видео с обвинениями.

«Я всю жизнь прожил среди русских. Теперь вопрос: всю жизнь воевал против боевиков, похоронил 20 человек самых близких мне родственников. <…> И вот представь себе мой жизненный путь, я прошел столько. Три с половиной года нахожусь в этой войне. <…> Макс, никогда спецназ «Ахмат» не был во втором эшелоне. Мы всегда были штурмовиками», — отметил Алаудинов.

В сопроводительном тексте к ролику заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ выразил удивление тем, что Дивнич продолжает публиковать видеоматериалы, порочащие чеченцев.

Ранее Дивнич сообщал о неадекватном поведении нетрезвого Алихана Берсаева, который представлялся бойцом спецназа «Ахмат». Берсаев, по словам Дивнича, навязчиво приставал к девушкам, в том числе к замужней женщине.

Конфликт с ее мужем перерос в драку, в которую вмешался Дивнич. Спортсмен утверждал, что Берсаев агрессивно отреагировал на его замечания и спровоцировал потасовку.

Алаудинов же категорически заявил, что Берсаев не является членом подразделения «Ахмат».

Ранее сообщалось, что командир «Ахмат» Алаудинов 18 раз назвал Дивнича «Диванычем» в новом ролике.