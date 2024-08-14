Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что в Курскую область заходили 12 тысяч военных ВСУ. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Алаудинова, большинство из украинских боевиков уничтожено. Он также отметил, что вторгнувшиеся на территорию РФ группировки представляют собой оставшиеся части некоторых батальонов и бригад, которые ранее были растянуты по всей линии фронта. Генерал-майор подчеркнул, что всех их специально перебросили на Курское направление.

«И, конечно, вот как раз в контексте иностранного присутствия я хочу отметить, что очень много было иностранцев изначально. Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь», — сказал Алаудинов.

Утром 6 августа ВСУ незаконно пересекли границу РФ в Курской области, прикрываясь массированными атаками Суджанского района. Операция по выдворению украинских боевиков из Курской области продолжается и сейчас.

Ранее Алаудинов раскрыл план ВСУ, которому они следовали в Курской области. По его словам, боевики 11 августа планировали захватить атомную электростанцию в Курчатове, а затем выйти на переговоры с Россией, выдвинув ультиматум.