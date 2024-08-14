По словам Алаудинова, к 11 августа планировалось захватить атомную электростанцию в Курчатове, а затем выйти на переговоры с Россией, выдвинув ультиматум. Предполагалось заставить ВС РФ покинуть определенные территории, однако план украинского командования был провален.

Наступление украинских боевиков на Курскую область началось в 5:30 утра 6 августа. На данный момент продвижение в глубь территории России остановлено, солдаты ВС РФ зачищают приграничные районы.

Ранее сообщалось, что США не выходили на связь с Россией и не обсуждали ситуацию в Курской области.