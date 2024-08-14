Раскрыты подробности плана ВСУ по атаке на Курскую область
Алаудинов: ВСУ должны были захватить АЭС в Курчатове к 11 августа
Фото: [официальный Telegram-канал Апти Алаудинова]
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что стали известны подробности операции ВСУ в Курской области, сообщил Telegram-канал «Ньюсач/Двач».
По словам Алаудинова, к 11 августа планировалось захватить атомную электростанцию в Курчатове, а затем выйти на переговоры с Россией, выдвинув ультиматум. Предполагалось заставить ВС РФ покинуть определенные территории, однако план украинского командования был провален.
Наступление украинских боевиков на Курскую область началось в 5:30 утра 6 августа. На данный момент продвижение в глубь территории России остановлено, солдаты ВС РФ зачищают приграничные районы.
Ранее сообщалось, что США не выходили на связь с Россией и не обсуждали ситуацию в Курской области.