Алиев заявил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении

Президент Азербайджана заявил Ильхам Алиев, что Баку не имеет территориальных претензий к Еревану. Об этом глава государства заявил в интервью Euronews.

Он призвал армянский народ, который проживает на территории Нагорного Карабаха, стать частью азербайджанского общества.

«Касательно армян в Карабахе, то они не должны следовать за своими так называемыми лидерами. Эти лидеры все время лгали им. Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, они получат гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью. Они также перестанут быть заложниками манипуляций», – сказал Алиев.

Он подчеркнул, что отвечает за свои слова и дает все гарантии армянам. Также Алиев добавил, что надеется на успешное завершение мирных переговоров с Арменией в ближайшие месяцы. Азербайджанский лидер отметил, что устных обещаний со стороны Еревана для разрешения конфликта недостаточно.

«Они должны поставить подпись под документом (мирным договором – прим.)», – сказал Алиев.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, но при условиях соблюдения прав армянского населения со стороны Баку.

Нагорный Карабах – регион в Закавказье, на территории которого расположена непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Именно вокруг нее вспыхнул основной конфликт между Баку и Ереваном. Единственная связывающая Карабах и Армению дорога проходит через Лачинский коридор, на котором был установлен азербайджанский КПП.

В ноябре 2020 года между Россией, Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о прекращении огня, состоящее из 10 пунктов. На территории Нагорного Карабаха работает миротворческий контингент, цель которого – отслеживания соблюдения режима перемирия, а также разминирование местности.