Нежелающие воевать украинские бойцы сбегают с передовой в Польшу, заплатив 3 тыс. долларов, сообщил РЕН ТВ пленный Руслан Задорожный.

Кроме того, в рядах Вооруженных сил Украины имеют место такие проблемы, как алкоголизм и наркомания. Многие украинские солдаты умирают от злоупотребления алкоголем.

Пленный Сергей Греку добавил, что в ряды ВСУ привлекают мужчин пенсионного возраста и больных. Он также рассказал, что сотрудники ТЦК бьют женщин, пытающихся защитить своих мужей.

Он также отметил низкий моральный дух среди украинских военных и массовое дезертирство, так как солдаты хотят вернуться к мирной жизни.

Ране сообщалось о том, что командир «Ахмата» рассказал, что солдаты ВСУ снимают вещи с тел погибших сослуживцев.