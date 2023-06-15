Экс-советник по российско-американским отношениям в Госдепартаменте Джеймс Карден в статье для The American Conservative назвал, какие ошибки совершил Вашингтон, которые привели к серьезному ухудшению между США и Россией.

Во-первых, американцы поддержали «антитеррористическую» операцию киевского режима против русскоязычного населения страны, которое не приняло Майдан. Во-вторых, Вашингтон полностью поддерживал коррумпированных украинских олигархов. Третьей ошибкой стало потворство крайне националистическим фракциям на западе Украины и их союзникам в Польше и Прибалтике. Наконец, Белый дом игнорировал многочисленные протесты России против расширения НАТО.

Все это привело к развязыванию кровавого конфликта на Украине, который сейчас является главной внешнеполитической проблемой США. При этом в Вашингтоне продолжают объяснять конфликт нарративом «войны бы не было, если бы не Путин-агрессор». Сила этого нарратива такова, что не позволяет американцам разобраться, где правда, а где ложь.

Но чтобы выписать правильный рецепт, нужно поставить правильный диагноз, пишет Карден.