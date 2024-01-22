Американист Блохин считает, что Трамп использует Киев как разменную монету для договоренности с Москвой
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В Штатах набирает обороты президентская гонка, по итогам которой будет известно, кто займет Белый дом на ближайшие четыре года. По словам политолога Константина Блохина, Трамп уже сейчас вышел на финишную прямую к Белому дому, то есть ему осталось только одержать победу над демократами, которым, вероятнее всего, будет действующий американский президент Джо Байден. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что потенциальное избрание Трампа в качестве американского лидера будет положительным событием для Москвы.
По мнению американиста, если бы выборы случились завтра без фальсификаций, то Трамп бы однозначно выиграл их.
Он отметил, что для экс-лидера Штатов основным противником является не Россия, а Китай. Что касается нашей страны, то Трамп считает, что с Москвой необходимо договариваться.