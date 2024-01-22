Американист Блохин считает, что Трамп использует Киев как разменную монету для договоренности с Москвой

В Штатах набирает обороты президентская гонка, по итогам которой будет известно, кто займет Белый дом на ближайшие четыре года. По словам политолога Константина Блохина, Трамп уже сейчас вышел на финишную прямую к Белому дому, то есть ему осталось только одержать победу над демократами, которым, вероятнее всего, будет действующий американский президент Джо Байден. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что потенциальное избрание Трампа в качестве американского лидера будет положительным событием для Москвы.

По мнению американиста, если бы выборы случились завтра без фальсификаций, то Трамп бы однозначно выиграл их.

Он отметил, что для экс-лидера Штатов основным противником является не Россия, а Китай. Что касается нашей страны, то Трамп считает, что с Москвой необходимо договариваться.