Американист Богуславская считает, что импичмент Байдена становится политическим шоу

Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию, санкционирующую дальнейшее расследование с целью объявить импичмент президенту Джо Байдену. Это позволяет продолжать разбирательство по делу семьи Байденов для установления, достаточно ли оснований для вынесения импичмента нынешнему лидеру Штатов. По словам политолога Юлии Богуславской, все это задумано ради политического шоу. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что предыдущие главы страны также пережили импичмент: так, Ричард Никсон под угрозой импичмента ушел в отставку, а Дональд Трамп пережил два импичмента.

По мнению американиста, смысл этого шоу в том, что при выдвижении против Трампа весьма серьезных обвинений республиканцам нужно показать, что и Байдену есть что скрывать.