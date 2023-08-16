Американист Домрин определил вероятность выдвижения новых обвинений против Трампа
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Бывшему американскому президенту Дональду Трампу предъявлено более 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел. По словам американиста Александра Домрина, действующий президент США Джо Байден и демократы довольно сильно боятся Трампа, что станут вести поиски новых уловок, чтобы не допустить последнего до президентских выборов, которые состоятся в следующем году. Об этом сообщают «Известия».
Он подчеркнул, что демократы боятся исключительно самого Трампа как представителя республиканцев.
По мнению эксперта, обвинения против Трапа тем самым, наоборот, повышают его популярность среди людей.