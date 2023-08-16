Американист Домрин определил вероятность выдвижения новых обвинений против Трампа

Бывшему американскому президенту Дональду Трампу предъявлено более 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел. По словам американиста Александра Домрина, действующий президент США Джо Байден и демократы довольно сильно боятся Трампа, что станут вести поиски новых уловок, чтобы не допустить последнего до президентских выборов, которые состоятся в следующем году. Об этом сообщают «Известия».