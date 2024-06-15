По словам американиста Дмитрия Дробницкого, в случае победы на выборах в штатах бывший глава Белого дома Дональд Трамп может отменить соглашение между президентом Джо Байденом и лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что с появлением у власти Трампа приоритеты станут иные. Так, он ранее заявлял, что украинский вопрос – в решении европейских стран, а также мир необходим без предварительных условий.

По мнению политолога, Трамп будет больше заниматься внутренними гражданскими проблемами. При этом в плане украинского конфликта может произойти много, прежде всего станет учитываться то, что в соглашении Байдена и Зеленского нет никакой конкретики, помимо уже осуществляемого сотрудничества разведок.

Он отметил, что Трамп открыто заявляет о том, что политика Байдена в Незалежной поставила мир на грани третьей мировой войны.