Американист Дудаков пояснил важность победы Трампа в Айове
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По словам американиста Малека Дудакова, победа бывшего американского лидера Дональда Трампа по итогам собраний активистов Республиканской партии в штате Айова закрепила за ним статус лидера данных праймериз. Об этом сообщают «Известия».
Он отметил, что такие собрания важны в указанном штате, поскольку это первый штат на праймериз у республиканцев.
По мнению политолога, при победе в указанном штате кандидат получает определенную медийную поддержку, а соответственно, имеет и больше шансов на победу.