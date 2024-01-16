Американист Дудаков пояснил важность победы Трампа в Айове

По словам американиста Малека Дудакова, победа бывшего американского лидера Дональда Трампа по итогам собраний активистов Республиканской партии в штате Айова закрепила за ним статус лидера данных праймериз. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что такие собрания важны в указанном штате, поскольку это первый штат на праймериз у республиканцев.

По мнению политолога, при победе в указанном штате кандидат получает определенную медийную поддержку, а соответственно, имеет и больше шансов на победу.