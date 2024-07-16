Американист Можегов назвал Джея-Ди Вэнса человеком классической американской закваски

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Джеймсу Дэвиду Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. По словам американиста Владимира Можегова, Вэнс является человеком классической американской закваски. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Вэнс - человек с типичнейшим воспитанием старого доброго американца.

По мнению политолога, он придерживается позиции трампистов, в том числе и в отношении Незалежной. У Вэнса абсолютно классическая позиция – нет абортам, нет миграции, сильное государство, дающее людям свободно процветать. В плане украинского конфликта он считает необходимым прекращение огня, поскольку у России имеются свои интересы, американцы не должны в это ввязываться.