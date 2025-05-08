Американист Васильев назвал причины усиления дезинтеграционных процессов в Канаде

Канадская провинция Альберта создаст комиссию для обсуждения будущего провинции в составе Канады и проведет соответствующий референдум. Американист Владимир Васильев спрогнозировал, как далеко это зайдет. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, дезинтеграционные процессы в Канаде усилились в связи с заявлением президента Дональда Трампа о том, что он хочет видеть Канаду 51-м штатом. Нельзя исключать целенаправленную работу администрации президента США на развал Канады, так как вся Канада никогда в Штаты не вступит, а вот некоторые ее провинции — вполне возможно.

Эксперт добавил, что канадская конституция не допускает одностороннего отделения, а, напротив, предусматривает, что палата общин парламента определяет, показывает ли референдум о независимости провинции ясное выражение воли явного большинства. В случае если ответ утвердительный, то правительство провинции сможет вести переговоры с федеральным правительством о внесении поправок в Конституцию с целью потенциального разрешения самоопределения.

Ранее сообщалось, что Трамп после слов Карни призвал власти Канады никогда не говорить «никогда».