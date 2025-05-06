«Никогда не говори никогда»: Трамп обратился к властям Канады

По данным журналистов, этой фразе со стороны президента США предшествовало заявление премьера Канады Марка Карни, который заявил, что страна не продается и продаваться не будет, а экономические отношения с Вашингтоном рассматриваются лишь как партнерство и сотрудничество. На это Трамп заявил, что время покажет, но «никогда не говори „никогда“, ведь многое, что ранее казалось невозможным, иногда становится возможным.

Также Дональд Трамп вновь подчеркнул, что Канада — очень особенное место, и у двух стран имеется огромный материал. Ранее президент США уже заявлял, что Канада могла бы стать отличным 51-м штатом США.