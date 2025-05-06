«Никогда не говори никогда»: Трамп обратился к властям Канады
Трамп после слов Карни призвал власти Канады никогда не говорить «никогда»
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Американский президент Дональд Трамп призвал канадские власти «никогда не говорить никогда». Об этом пишет РИА Новости во вторник.
По данным журналистов, этой фразе со стороны президента США предшествовало заявление премьера Канады Марка Карни, который заявил, что страна не продается и продаваться не будет, а экономические отношения с Вашингтоном рассматриваются лишь как партнерство и сотрудничество. На это Трамп заявил, что время покажет, но «никогда не говори „никогда“, ведь многое, что ранее казалось невозможным, иногда становится возможным.
Также Дональд Трамп вновь подчеркнул, что Канада — очень особенное место, и у двух стран имеется огромный материал. Ранее президент США уже заявлял, что Канада могла бы стать отличным 51-м штатом США.