Американист Васильев назвал причины вероятности работы администрации Трампа на развал Канады

По словам американиста Владимира Васильева, не исключено, что администрация президента США работает на развал Канады по причине того, что прозвучало заявление властей провинции Альберта о возможном отделении. Об этом сообщает Pravda.ru.

Он добавил, что дезинтеграционные процессы в указанном государстве усилились в связи с заявлением американского лидера о том, что он желает видеть Канаду 51-м штатом.

По мнению политолога, западные консервативные провинции, которые ментально и экономически ориентированы на Тихоокеанский регион, не поддерживают восточные либеральные провинции Канады, ментально и экономически ориентированные на связи с Евросоюзом. Так как западные регионы государства богаты природными ресурсами, сепаратистские тенденции могут усилиться.

Ранее он назвал причины усиления дезинтеграционных процессов в Канаде.