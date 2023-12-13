Американист Васильев оценил решение Конгресса США об импичменте Байдена
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Профильный комитет по регламенту палаты представителей США одобрил резолюцию о дальнейшем расследовании по делу об импичменте действующего американского президента Джо Байдена. Американист Владимир Васильев дал оценку данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, процесс импичмента запущен. Причем это не единоличное решение спикера, как было в случае с Трампом, а именно консолидированное голосование республиканцев, поэтому станет иметь серьезное политическое значение.
Эксперт добавил, что основной задачей инициированного республиканцами процесса является оказание психологического давления на Байдена с целью его отказа от участия в предстоящих президентских выборах.