Американист Васильев оценил решение Конгресса США об импичменте Байдена

Профильный комитет по регламенту палаты представителей США одобрил резолюцию о дальнейшем расследовании по делу об импичменте действующего американского президента Джо Байдена. Американист Владимир Васильев дал оценку данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, процесс импичмента запущен. Причем это не единоличное решение спикера, как было в случае с Трампом, а именно консолидированное голосование республиканцев, поэтому станет иметь серьезное политическое значение.

Эксперт добавил, что основной задачей инициированного республиканцами процесса является оказание психологического давления на Байдена с целью его отказа от участия в предстоящих президентских выборах.