Прокуратура утвердила обвинение: в Челябинске будут судить сотрудника скорой за передачу данных ритуальщикам

Житель Челябинска окажется на скамье подсудимых из-за того, как распорядился служебной информацией, сообщил kursdela.biz.

По данным издания, работая на районной подстанции скорой помощи, 45-летний мужчина получил доступ к персональным данным граждан, а затем передал их представителю ритуальной компании. За это он взял ₽10 тыс.

По информации издания, районное надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. Действия фигуранта квалифицированы по пунктам о незаконном использовании и передачи данных, полученных путем неправомерного доступа к средствам обработки информации с использованием служебного положения.

По данным следствия, факты передачи сведений происходили в период с 11 декабря 2024 года по 27 февраля 2026-го. Свою вину обвиняемый признал. Теперь дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд Челябинска.

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