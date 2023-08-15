Американист Васильев заявил, что около Трампа наблюдается парадоксальная ситуация

Бывшему президенту США Дональду Трампу выдвинуто обвинение по делу о попытках повлиять на исход выборов 2020 года. Американист Владимир Васильев дал комментарий относительно данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, в США усиливается давление на Трампа.

Эксперт добавил, что у идеи две составляющие – или не допустить его до выборов, или сделать избрание бесперспективным. Поэтому связанную с экс-президентом США ситуацию можно назвать политическим фактором.

По его мнению, в случае бесперспективности его кандидатуры от Республиканской партии кандидатов на выборы больше нет, поэтому его республиканцы активно поддерживают.