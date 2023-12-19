Американская разведка обвинила РФ в попытке очернить демократов

Американское разведсообщество заявило, что РФ пыталась «очернить» партию демократов перед выборами в Конгресс Соединенных Штатов в прошлом году. Таким образом российская сторона пыталась подорвать поддержку Украины, заявляется в докладе Национального совета по разведке. Об этом сообщило информагентство РИА Новости .

В документе представители заявили, что российское правительство с подконтрольными структурами предприняло попытку очернения Демократической партии перед промежуточными выборами. Объясняется данное обвинение тем, что РФ, якобы, попыталась оказать влияние на поддержку Штатов для Украины.

Там также подчеркнули свою высокую уверенность в достоверности данной информации. Кроме этого, доказательств не приведено.

Обвиняются и некие «другие зарубежных игроки», которые пытались помешать переизбранию нескольких политиков. Отмечается, что данные действия были более узконаправленными и меньшими по масштабу, «нежели действия КНР, Ирана и РФ».