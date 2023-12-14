Американские сенаторы отложили каникулы для работы над помощью Украине

Сотрудники Сената Соединенных Штатов приняли решение не уходить на каникулы сейчас для того, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, которые затронут и Украину. Соответствующее заявление сделал лидер демократов в сенате Чак Шумер, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

В ходе заседания сената Шумер заявил, что сенаторы, вместо ухода на каникулы, продолжат свою работу в понедельник после того, как закончат на сегодня.

Американская палата представителей, где большинство занимает республиканская оппозиция, решила не следовать примеру сенаторов и пока не делала заявлений об отложении каникул. В случае ухода на перерыв, они вернутся к работе только с началом нового года.