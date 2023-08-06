Американский аналитик заявил о растущем раздражении Запада на фоне неудач контрнаступления ВСУ

Аналитик из США Джонстон Хэрвуд заявил, что страны Запада выражают раздражение тем фактом, что украинские войска не могут добиться успехов в своем контрнаступлении. Об этом он написал в своей статье для The American Thinker .

Хэрвуд убежден, что коллективный Запад постепенно меняет свое отношение к Украине на фоне этих событий.

В качестве доказательства своих слов, он указал на решение Польши о продлении запрета на ввоз продовольствий из Украины в Европу. Обозреватель также вспомнил, как минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Киеву стоит быть более благодарным за оказанную ему помощь.

Он также выразил мнение, что подобный расклад указывает на то, что Запад уже устает от постоянной поддержки Киева.

Недавно глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина, скорее всего, не сможет функционировать без помощи Запада.