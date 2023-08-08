Американский боксер поменял имя в честь Путина

Экс-претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), американский боксер Кевин Джонсон сменил имя в честь президента России Владимира Путина.

Он заявил, что теперь на 100% считает себя русским. Его слова приводит телеканал «РЕН ТВ».

«Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович – в честь Владимира Путина», – сказал боксер.

1 апреля Джонсон после победы над российским бойцом Вячеславом Дациком обратился к Путину с просьбой выдать ему гражданство РФ. Он заявил, что хочет жить в России, тем более здесь, подчеркнул Джонсон, у него живет друг – профессиональный российский боксер Александр Поветкин.

Бой Джонсона и Дацика продлился три раунда. Американец победил большинством решением судей.

На счету 43-летнего Джонсона 58 боев. В них он одержал 35 побед, 19 из которых – нокаутом, а также 21 раз потерпел поражения. Две встречи завершились вничью.

В феврале Владимир Путин дал гражданство РФ двум футболистам питерского «Зенита» – бразильцам Малкому и Клаудиньо. В июле российский лидер предоставил гражданство рожденному в США хоккеисту «Динамо» Бреннану Менеллу.

По закону для получения гражданства РФ, человеку необходимо прожить в стране по ВНЖ 5 лет. Но если человек состоит в браке с гражданином России, этот срок уменьшается до трех лет.