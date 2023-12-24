Американский генерал обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ

Западные государства виноваты в том, что украинское контрнаступление не увенчалось успехом. Соответствующее заявление сделал экс-главнокомандующий американской армией в Европе Бен Ходжес в беседе с Silicon Curtain , опубликованной на видеохостинге YouTube.

В интервью Ходжес заявил, что был разочарован результатами контрнаступления украинских ВС, так как они отличались от того, на что надеялся западный мир. Генерал также признался, что лично он предсказывал совершенно другой итог от данного наступления. Он признал неудачу в этом вопросе для Украины, коллективного Запада и самого себя.

Военный также уточнил, что государства Запада не справились с обеспечением ВСУ, и не дали им всего необходимого. Украине не хватило военно-воздушной мощи, высокоточного оружия дальности и остальной техники, заявил Ходжес.