Офицер НАТО, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Вашингтон не стремится обеспечить победу Украины в конфликте с Россией. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Politeka.

Также, считает Табах, США в скором времени заставят Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

«Администрация Байдена ни разу не сказала, что их цель – победа Украины, ни разу. Они говорили, что их цель – чтобы Украина была независимая, <...>, но никогда не сказали «победа», никогда не сказали «вернуть все свои территории», – подчеркнул Табах.

Экс-американский военнослужащий заявил, что украинская дипломатия в этом конфликте полностью провалилась. Табах отметил, что заявления официальных лиц Киева вызвали недовольство у таких стран как Израиль, Польша, Германия и Венгрия.

Табах выразил мнение, что США заставят Украину провести переговоры с Россией. По его словам, контакты произойдут к выборам президента Соединенных Штатов в конце 2024 года. Табах также заявил, что победить в этом конфликте у Киева не получится, поэтому ему стоит готовиться к последствиям, которые были у Афганистана и Южного Вьетнама.

Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целями отнес демилитаризацию и денацификацию соседней страны, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

Западные пресса и журналисты все чаще пишут о том, что «партнеры» Украины теряют к ней интерес. Одной из причин стало обострение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке. Еще одна причина – неудачи Киева во время контрнаступления, которое длится полгода.