Перец и простатит: уролог Кононков объяснил, когда острая еда усиливает симптомы

Уролог Кононков назвал острую пищу усилителем симптомов цистита

Здоровье

Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья Игорь Кононков рассказал, может ли острая пища усиливать симптомы цистита и простатита, и оценил степень ее влияния на развитие и симптомы этих заболеваний в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Кононкова, острая пища сама по себе не вызывает цистит или простатит. Он объяснил, что инфекция мочевыводящих путей развивается из-за попадания и размножения бактерий, а не из-за перца, специй или пряного соуса. При этом такие продукты действительно могут усиливать уже существующие симптомы у части пациентов.

Врач предупредил, что после употребления острой еды могут становиться более выраженными жжение и резь при мочеиспускании, чувство давления в мочевом пузыре и боль внизу живота. По его словам, предположительно, в этом виноваты капсаицин и другие раздражающие вещества, содержащиеся в остром перце. Они способны повышать чувствительность нервных окончаний и усиливать восприятие боли в уже воспаленных или гиперчувствительных тканях.

Кононков отметил, что особенно заметна связь с питанием у людей с интерстициальным циститом, или синдромом болезненного мочевого пузыря. Это хроническое состояние не связано с обычной бактериальной инфекцией, поэтому обострение могут вызвать острые блюда, цитрусовые, томаты, кофе, алкоголь, газированные напитки и искусственные подсластители. Острая пища способна влиять и на симптомы простатита, однако в этом случае реакция индивидуальна, добавил специалист.

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