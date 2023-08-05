Американский конгресс хочет расследовать работу экоорганизаций в США

Американский сенатор Тед Круз и председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер призвали Минсюст США начать расследование работы экоорганизаций, не занесенных в список иноагентов, из-за потенциального нарушения законодательства страны. Организации будут проверены, в том числе, из-за возможной связи с КНР. Об этом Круз сообщил в своих социальных сетях .

В посте сенатор сообщил, что он и Комер призывают американское ведомство начать расследование организаций, принимающих средства в обход американского закона об иноагентах.

Он также сообщил о своей обеспокоенности тем, что организации могут являться зарегистрированными агентами «коррумпированных режимов», несущих угрозу безопасности страны.

Круз сообщил, что они с Комером уже ведут расследование связей некоммерческих структур с администрацией президента Байдена и продвижении «радикальной экологической политики», негативно сказывающейся на населении и экономике Соединенных Штатов.

Недавно Тед Круз заявлял о своих планах «сорвать» сотрудничество РФ с Ираном с помощью введения новых санкций.