Американский конгресс не одобрил сокращение финансовой помощи Украине

Мэтт Гетц, представитель Республиканской партии от штата Флорида, выносил предложение в палату представителей о полном прекращении выделения правительству Зеленского средств из бюджета Соединенных Штатов. Эту инициативу провалили на голосовании. За нее проголосовало только 93 человека, зато против 339 высказались конгрессменов.

Об этом рассказал телеканал C-SPAN, который вел трансляцию заседания конгресса. Вторая попытка была сделана Энди Биггсом, республиканцем от Аризоны. Он предлагал не выделять Украине из оборонного бюджета 300 миллионов долларов. Якобы эти средства необходимо выплатить для содействия обеспечения безопасности. Данная идея также не прошла через голосование.