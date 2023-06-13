Американский конгрессмен Джексон обвинил Байдена в «преступлении века»

Американский конгрессмен-республиканец Ронни Джексон обозначил «преступлением века» вероятные коррупционные связи действующего американского лидера Джо Байдена с руководством украинской компании Burisma. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что переговоры Байдена с компанией ФБР обязана опубликовать в срочном порядке.

По мнению Джексона, Байден является самым большим преступником в истории американского президентства.