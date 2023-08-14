Американский конгрессмен обвинил сына Байдена в совершении «многих незаконных вещей»

Американский конгрессмен Джейми Раскин обвинил сына президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, Хантера в совершении «многих незаконных вещей». Соответствующее заявление он сделал во время беседы с журналистами американского телевизионного канала ABC .

Раскин также заявил, что расследование по делу Хантера-младшего идет «не гладко». Он подчеркнул, что сын президента Соединенных Штатов пристрастился к наркотикам и «совершил большое количество преступлений и неправильных вещей».

Несмотря на затруднения в ходе расследования, конгрессмен убежден, что американским политикам не стоит принимать участие в нем и мешать работе системы правосудия. Он призвал политиков позволить процессу идти естественным ходом.