По словам обозревателя издания The American Conservative Питера Ван Бюрена, американский лидер Джо Байден применяет на Незалежной стратегию, целью которой является извлечение максимальной прибыли ценой гибели местного населения. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что она включает в себя четыре части: во-первых, ограничение прямого участия Вашингтона в военных действиях и добавить масла в огонь для других, во-вторых, направить значительный объем оружия с целью сражаться до последнего местного жителя, в-третьих, превращение украинского правительства в марионетку и, в-четвертых, превратить процесс реконструкции в источник прибыли для компаний США.

Эксперт также добавил, что жители Украины не понимают, что оружия Вашингтона недостаточно для того, чтобы победить, но достаточно для продолжения конфликта.