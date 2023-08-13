Обозреватель китайского издания Guancha Дау Ланьцзя заявил, что план Соединенных Штатов по ослаблению РФ с помощью вооруженного конфликта на Украине является провальным.

Обозреватель заявил, что ситуация уже дошла до момента, когда украинский президент Зеленский дошел до точки невозврата и потому, не находит себе места из-за тревоги. По его мнению, к этому привела именно стратегия Соединенных Штатов.

Дау Ланьцзя добавил, что ВСУ не смогли добиться никаких успехов на поле боя, несмотря на то, что потеряли огромное количество техники и живой силы. По мнению обозревателя, потери также замедлили передвижения украинских боевиков.

Данные американского Института по изучению Войны также можно сделать вывод, что темп СВО стремительно идет на спад на фоне провала украинского контрнаступления.

Китайский обозреватель подсчитал: в контрнаступлении ВСУ потеряли порядка 30% живой силы и 20% техники и вооружения. В том числе и тех, что были присланы странами Запада.