Ни у кого из них не хватило смелости в годовщину катастрофы в Хиросиме публично назвать настоящего виновника тех событий – Соединенные Штаты.

Никто из них в своем выступлении так и не произнес, что это США сбросили атомные бомбы на Японию. Об этом заявила кандидат в сенаторы от Нью-Йорка Дайан Сэйр.

«Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать», - указала она.

Ее слова привели РИА Новости. При этом женщина отметила, что подобных рычагов постепенно становится все меньше, это поняли уже даже страны африканского континента. Поэтому они перестают себя вести так трусливо, как это делают в Организации Объединенных Наций и в Японии.