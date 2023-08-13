Он заявил, что не безнравственность политики Вашингтона в отношении Киева невозможно передать словами. Барака уточнил, что у США имеются планы по превращению украинского лидера в козла отпущения.

Политик раскрыл тактику Вашингтона: несмотря на то, что Зеленский поставил на кон жизни сотен тысяч жителей своей страны во имя продвижения американских интересов, он все равно превратится в козла отпущения с легкой руки Штатов. По его мнению, таким образом Вашингтон и попытается выбраться из катастрофы, которую сам же и устроил на Украине.

Барака также заявил, что Запад развязал конфликт в РФ для того, чтобы подорвать ее позиции, но потерпел поражение.