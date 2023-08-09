Американский сенатор призвал президента Киргизии соблюдать санкции против РФ

Американский сенатор Роберт Менендес направил президенту Киргизии Садыру Жапарову письмо с призывом тщательнее соблюдать санкции против России, и обеспокоенностью касательно «эрозии» демократии. Об этом сообщило издание РИА Новости .

В письме Менендес отметил свою глубокую обеспокоенность касательно обвинений правительства Киргизии в содействии России при обходе введенных против нее ограничений. Он призвал власти Республики оперативно расследовать подобные обвинения и прибегнуть к «более надежным процедурам», чтобы не допускать российских транзитов через территорию Киргизии.

Менендес также обвинил главу Киргизии в том, что Республика выбрала «опасный путь к автократии», несмотря на то, что некогда являлась примером демократии на территории Центральной Азии.