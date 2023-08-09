Руководство Украины – это «команда школьников», не имеющая шансов в противостоянии с РФ. Соответствующее заявление сделал американский сенатор Томми Табервиль в эфире телеканала Fox News .

Таким образом образом он отреагировал на результаты опроса, проведенного телеканалом CNN накануне. Исходя из его результатов, большая часть граждан США не поддерживают инициативу конгресса об отправке дополнительного финансирования Украине.

По словам сенатора, Вашингтон попросту не понимает суть конфликта на Украине.

Табервиль рассказал, что виделся с президентом Украины Зеленским за 3 месяца до начала конфликта. Он отметил, что на тот момент, в стране уже была война. Сенатор подчеркнул, что Украина – это «команда школьников», у которой нет шансов на выигрыш. Он также заявил, что не поддержал бы Киев ни единым центом.

Сенатор считает, что правительство США может отправлять помощь Украине сколько угодного, но у нее нет шансов, пока в конфликт не будут вовлечены силы всего НАТО. Табервиль считает, что Штаты просто пытаются отвлечь внимание от настоящих проблем в виде администрации Байдена и партии демократов в целом.

Исходя из опроса CNN, 55% американцев выступают против выделения дополнительной военной помощи Киеву. Они считают, что США уже сделали достаточно для Украины.