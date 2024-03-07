Американского посла вызвали в министерство иностранных дел РФ

Линн Трейси была вызвана в МИД России, ее уведомили о признании нежелательными на российской территории трех некоммерческих организаций из Соединенных Штатов. Об этом сообщил ТАСС .

Линн Трейси, посол США в Москве, была вызвана руководством российского министерства иностранных дел. Во время встречи ей вручили документ о признании нежелательными в РФ трех американских НКО. Дополнительно Трейси была вручена нота, в которой от посольства требуют прекратить оказывать любое содействие данным организациям.

Послу было заявлено, что любые попытки вмешательства во внутрироссийские дела будут жестко пресекаться, вплоть до выдворения с территории России.

Ранее МИД РФ пообещал, что если власти Литвы начнут конфисковывать принадлежащие российским гражданам автомобили, то получат достойный ответ. Он назвал грабежом подобную практику, которую хочет применять Вильнюс.