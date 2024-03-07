Российский МИД пообещал достойно ответить Литве при попытке конфискации автомобилей у граждан РФ

Изъятие автомашин у приезжих из России будет расценено как грабеж на государственном уровне. Подобные действия обязательно получат ответ со стороны правительства России. Об этом сообщили представители министерства иностранных дел, их слова привели РИА Новости .

Российские дипломаты прокомментировали то, что 11 марта в Литве истекает срок эксплуатации автомобилей из РФ. До этого момента они должны либо быть перерегистрированы, либо покинуть литовскую территорию. Иначе их начнут конфисковывать. Российский МИД сообщил, что еще в сентябре прошлого года начал предупреждать об этом риске.

«Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне», - указали представители министерства.

Они также пообещали, что подобные действия, которые можно расценить как дискриминационные, не останутся без ответа со стороны России.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила послов из западных стран во вмешательстве во внутрироссийские дела. Так она отреагировала на то, что ряд иностранных дипломатов отказался от встречи с Сергеем Лавровым.