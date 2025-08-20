Урок географии: американцам предложили образно представить отказ сразу от пяти штатов
Президент Стубб: РФ требует у Украины часть территории, сопоставимую с 5 штатами
Фото: [unsplash.com]
Финский лидер наглядно иллюстрирует требования России к Украине, стараясь сделать ситуацию более понятной для зрителя. Свою аналогию он привел в интервью каналу NBC News. Данные источника также приводит газета «Взгляд».
Президент Финляндии Александр Стубб во время беседы с изданием попытался донести до американской аудитории масштаб утраты украинских территорий, проведя аналогию с Соединенными Штатами. Он предложил американцам представить, что иностранное государство требует от США отдать обширные земли на Восточном побережье.
Стубб пояснил, что речь идет о территории, сопоставимой по площади с несколькими штатами сразу, такими как Флорида, Джорджия, обе Каролины и Вирджиния, вплоть до приближения к Мэриленду.
Ранее Трамп прошептал Макрону на ухо, что Путин хочет заключить сделку ради него.