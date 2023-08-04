Американцы выступают против дополнительной помощи Украине

Против выделения дополнительного пакета помощи Украине выступили 55% граждан США. Отмечается, что мнение общественности о том, стоит ли продолжать поддержку Киева, стало расходиться.

По результатам опроса выяснилось, что 51% респондентов считает, что Конгресс США выделил достаточные суммы и одобрил достаточное количество поставок военной техники ВСУ. Меньше половины – 48% одобрили дополнительные меры поддержки.

Отмечается, что значительный процент расхождения во мнениях зависит от приверженности к различным партиям США. Сторонники республиканцев – 71% опрошенных, выступают против продолжения финансирования ВСУ, в то время как сторонники демократов – 61%, напротив, выступают за поддержку.

63% респондентов сошлись во мнении, что Киеву необходимо оказать помощь в сборе разведывательных данных, а 53% – сделали акцент на поддержке в области военной подготовки украинских солдат. Только 17% американцев поддержали вмешательство США в конфликт на Украине.

Исследование проводилось с 1 по 31 июля. В нем приняли участие 1279 совершеннолетних граждан США. CNN отмечает, что статистическая погрешность составила 3,7 процентных пункта.

Объявляя о начале специальной военной операции на Украине, президент России Владимир Путин предостерег другие страны от вмешательства в конфликт. Несмотря на это, государства запада, в том числе участники НАТО, начали активно поддерживать ВСУ вооружением и боеприпасами. Ранее российский МИД направил ноту протеста странам, которые бесконтрольно выделяют ВСУ оружие.

7 июля Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, в который вошли кассетные боеприпасы и артиллерийские снаряды. Всего эта помощь оценивается в 800 млн долларов.