На одном из украинских телеканалов заявили, что ответственность за убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион взяла на себя неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power*, которые обвинили ее в «разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества». Аналитик Иван Лизан связал ее убийство с попытками обвинить в этом нашу страну. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, это довольно традиционная история для Незалежной, когда убивают свои, а вину всегда перекладывают на Россию. Экс-парламентарий максимально разжигала ненависть внутри самого украинского общества, раскалывая и без того крайне расколотое общество, стравливая между собой два украинских националистических лагеря: украиноязычных националистов с русскоязычными украинскими националистами.

Он добавил, что убийство Фарион может быть началом устранения в Незалежной внутренней оппозиции. Если в ближайшее время еще произойдут подобные события, то появится основание говорить о том, что власти киевского режима всерьез готовятся к переговорам.