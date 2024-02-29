Аналитик Меркурис рассказал о панике президента Макрона из-за последних новостей с Украины

Последние заявления французского лидера Франсуа Макрона говорят о том, что ему на стол выкладывают самые свежие известия о том, что происходит на украинской территории. Эти известия безрадостны, именно поэтому он настолько встревожился. Так считает Александр Меркурис, военный эксперт из Британии. Его точку зрения опубликовал YouTube-канал Duran.

По мнению аналитика, все то, что было сказано за последние дни Макроном, наиболее полно отражает настроения, которые сейчас царят в верхах европейской элиты. Он впал в панику, поскольку дела на Украине гораздо хуже, чем об этом думают специалисты.

«Люди, которые впадают в панику, совершают невероятно безрассудные опасные поступки», - указал он.

Ничем другим не объяснить, что Макрон заговорил о создании коалиции государств для помощи Киеву, а также о возможности отправки иностранных военных на украинскую территорию.

Французский политик Флориан Филиппо ранее назвал заявления своего президента косвенным объявлением войны России. Он считает, что Макрон переступил черту, и перешел от эскалации к скрытому ведению боевых действий.