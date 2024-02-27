Французский политик Филиппо назвал слова Макрона по Украине объявлением войны России

Последние громкие заявления президента Франции Эммануэля Макрона с угрозой Москве отправить на Украину воинский подразделений стран Евросоюза, по сути, являются косвенным объявлением войны России, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, стремление Макрона отправить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, «это уже не эскалация, это война», сообщает РИА Новости.

«Если вы отправляете дальнобойные вооружения, способные достичь Москвы, и отправляете войска в страну — как это называется? Это называется война. Это означает, что мы вступим в войну с Россией, ядерной державой», — добавил политик.

Филиппо подчеркнул, что Евросоюз в реальности уже находится на пути войны. Политик предупредил, Макрона, что подобные воинственные заявления чревато делать «ради позы».

Ранее мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил против отправки войск НАТО в Украину.