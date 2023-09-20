Аналитик Метер: Америка тянет весь Запад в огромные проблемы из-за Украины

По его мнению, эти проблемы будут просто кошмарными, особенно с учетом грядущих выборов сразу в ряде стран.

У издания Geopolitika.news вышла статья, автор которой, Зоран Метер, предупредил, что у Соединенных Штатов не было приготовлено никакого запасного сценария на случай отступления с украинской территории. Они поставили все на карту победы над Россией и не приберегли плана на случай негативного развития ситуации.

«Запад, прежде всего США, с самого начала вооруженного не придумал, что делать, если все пойдет не так, как хотелось бы», - указал он.

Журналист добавил, что Запад уже получил социальные и экономические проблемы. Но их будет еще больше, когда ему придется бросать все на Украине в случае поражения. А если учесть, что в некоторых странах Европы и НАТО грядут перевыборы, то последствия для ряда правительств могут быть необратимыми и катастрофичными.