Аналитик назвал приближающие поражение ВСУ факторы

Эксперт отметил, что российское Минобороны воспользуется истощением сил украинской стороны для того, чтобы организовать качественное наступление ВС РФ в летний сезон, что приблизит поражение для Киева. Аналитик считает, что к следующему лету можно добиться решительного для конфликта перелома. Он также выразил мнение, что армия РФ к тому времени достигнет того уровня боеспособности, который откроет возможность для серьезных наступлений.

Он подчеркнул, что для этого нужно увеличить численность бойцов при помощи контрактников, а также увеличить количество производимой боевой техники.