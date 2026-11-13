Без тренера и с визой в последний момент: Аделия Петросян прилетела в США
Фигуристка Петросян рассказала о приключениях при получении визы в США
Фото: [ФФККР]
Фигуристка Аделия Петросян рассказала Golden Skate о том, как она добиралась в США для участия в этапе Гран-при ISU.
В частности, спортсменка поведала о сложностях с получением визы.
«Получить визу было не так-то просто. Надо было ехать в Казахстан, когда на следующий день у тебя выступление в Екатеринбурге. К счастью, моя мама смогла поехать и получить визу. Но это было приключением», — сказала Петросян.
Фигуристка подчеркнула, что она будет соревноваться в необычной для себя ситуации, так как в США не прилетела ее тренер Инна Гончаренко. При этом Петросян отметила, что здесь ее поддерживают много людей и пообещала справиться.
Гран-при США в Эверетте стартует 14 ноября. Для российской фигуристки он будет первым в карьере. Ранее она участвовала только в этапах юниорского Гран-при. В нынешнем сезоне Петросян выступала на челленджере Trialeti Trophy, где заняла второе место.
На Skate America также выступит россиянка Александра Трусова.