Без тренера и с визой в последний момент: Аделия Петросян прилетела в США

Фигуристка Аделия Петросян рассказала Golden Skate о том, как она добиралась в США для участия в этапе Гран-при ISU.

В частности, спортсменка поведала о сложностях с получением визы.

«Получить визу было не так-то просто. Надо было ехать в Казахстан, когда на следующий день у тебя выступление в Екатеринбурге. К счастью, моя мама смогла поехать и получить визу. Но это было приключением», — сказала Петросян.

Фигуристка подчеркнула, что она будет соревноваться в необычной для себя ситуации, так как в США не прилетела ее тренер Инна Гончаренко. При этом Петросян отметила, что здесь ее поддерживают много людей и пообещала справиться.

Гран-при США в Эверетте стартует 14 ноября. Для российской фигуристки он будет первым в карьере. Ранее она участвовала только в этапах юниорского Гран-при. В нынешнем сезоне Петросян выступала на челленджере Trialeti Trophy, где заняла второе место.

На Skate America также выступит россиянка Александра Трусова.