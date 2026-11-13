Бесплатное жилье для пенсионеров: как получить квартиру от государства

Сам по себе выход на пенсию не дает права на бесплатную квартиру. Однако пожилые люди, которые признаны малоимущими и нуждаются в улучшении жилищных условий, могут претендовать на жилье по договору социального найма. Какие требования для этого нужно выполнить и куда обращаться, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил декан юридического факультета Московского областного филиала Президентской академии, кандидат юридических наук Сергей Рубанов.

«Для общего порядка социального найма должны совпасть два условия: гражданин должен быть признан малоимущим и нуждающимся в жилье. Пенсионный возраст сам по себе никаких преимуществ не дает», — пояснил юрист.

Нуждающимся могут признать человека, у которого вообще нет жилья, квартира не соответствует установленным требованиям или площадь на каждого члена семьи меньше учетной нормы. Малоимущность определяют отдельно: местные власти оценивают доходы семьи и стоимость имущества, которое находится в ее собственности. При этом в Подмосковье для постановки на жилищный учет необходимо проживать в регионе не менее пяти лет. Эти правила установлены областным законом № 260/2005-ОЗ.

Чтобы претендовать на квартиру, нужно обратиться с заявлением в администрацию муниципалитета по месту жительства или в МФЦ, если он принимает такие документы. Понадобятся паспорта, сведения о составе семьи, жилье и его площади, доходах и имуществе. Точный перечень лучше заранее уточнить в местной администрации.

«Не стоит думать, что наличие небольшой доли в квартире автоматически лишает человека права на постановку на учет. Учитывается общая площадь жилья, приходящаяся на гражданина и членов его семьи. Но специально продавать или дарить недвижимость ради попадания в очередь нельзя: если власти установят, что человек намеренно ухудшил свои жилищные условия, поставить его на учет смогут только через пять лет», — предупредил Рубанов.

После постановки на учет квартиру предоставляют в порядке очереди. При этом речь идет не о передаче жилья в собственность: по договору социального найма человек получает право жить в муниципальной квартире, оплачивая коммунальные услуги и предусмотренную законом плату за наем. Единого срока ожидания нет — он зависит от очередности и наличия свободного жилья. Поэтому пенсионеру стоит заранее выяснить условия в своем муниципалитете и не забывать подтверждать право состоять на учете: в Подмосковье это необходимо делать раз в пять лет.