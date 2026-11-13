В Мытищах жители практически за один вечер разобрали бесплатные пеларгонии, которые сотрудники городских парков решили передать горожанам перед наступлением холодов. Акция вызвала большой интерес в социальных сетях, поэтому уже в понедельник, 16 ноября, организаторы планируют подготовить новую партию растений, сообщил REGIONS.

Пеларгонии, известные многим как герань, все лето украшали клумбы парка Ветеранов. Однако эти многолетние растения плохо переносят заморозки и могут погибнуть с наступлением холодов. Чтобы сохранить цветы, сотрудники дирекции парков решили бесплатно раздать их жителям. Первую партию доставили в пункт охраны парка Мира со стороны Шараповского проезда. Раздача началась накануне в 18:00, а уже к утру практически все растения разобрали.

Фото: [ МБУК «Единая дирекция парков» г. о. Мытищи ]

Как рассказала REGIONS начальник благоустройства дирекции парков Алина Жукова, идея акции появилась в том числе из-за участившихся случаев вандализма. В этом году городские клумбы неоднократно страдали от действий людей, которые самовольно выкапывали и выдергивали цветы. Поэтому сотрудники решили предложить горожанам законный способ получить растения для дома.

По словам специалиста, объявление о раздаче разместили на страницах парков и в сообществах городского округа Мытищи в социальных сетях. Реакция жителей оказалась быстрой: решение о проведении акции приняли около 17:00, уже к 18:00 цветы доставили на пункт охраны, а к утру следующего дня почти вся партия закончилась.

В дирекции парков намерены повторить акцию в начале следующей недели. На территории городских парков остаются еще несколько клумб с пеларгониями. По прогнозу погоды, сильных заморозков до понедельника-вторника не ожидается, поэтому сотрудники успеют выкопать растения и подготовить их к передаче жителям.

«Герань — многолетнее теплолюбивое растение, которое прекрасно растет в квартирах, а на клумбах зимой просто вымерзнет и погибнет. Поэтому мы решили провести такую добрую акцию, чтобы каждый желающий мог взять себе цветок. Это поможет сократить случаи вандализма и просто подарит людям хорошее настроение», — пояснила Алина Жукова.

Повторную раздачу предварительно планируют провести в понедельник. О поступлении новой партии сообщат на страницах парков и в городских сообществах.

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